Klaviera Stephanie Bangga Anjing Peliharaannya Chanel Berbakat & Jadi Juara Kontes di Surabaya

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Model sekaligus pengusaha Klaviera Stephanie senang karena anjing peliharaannya bernama Chanel mengukir prestasi dalam perlombaan atau kontes di Surabaya, Jawa Timur dan Bogor, Jawa Barat belum lama ini.

Klaviera Stephanie mengakui Chanel, anjing peliharaannya itu berhasil meraih Best Of Breed (BOB) hingga Best In Show yang mengalahkan 350 peserta lainnya.

Chanel, anjing Klaviera berjenis Alaskan Malamunte lokal yang memiliki kecerdasan dan kreativitas yang baik, karena dilatih.

"Aku senang banget pastinya dan bangga. Karena memang aku pengin banget sih punya anjing yang champione," kata Klaviera Stephanie ketika ditemui di kediamannya di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, belum lama ini.

Guna mewujudkan keinginannya, diakui wanita yang disebut sebagai Princess PIK itu pun menyewa trainner untuk melatih Chanel menjadi anjing yang berbakat.

"Kalau di rumah ada yang ngurus buat hariannya. Untuk kontes dan perlombaan, ada lagi trainnernya. Aku cuma kasih makan aja," ucapnya.

Selama ini, Klaviera terus menjaga kondisi Chanel agar tetap prima. Supaya jika ada kontes pun ia siap mendaftarkan anjing miliknya itu.

"Beruntung banget suami aku ngedukung ya baik dari perawatan sampai ikut kontesnya," ungkap Klaviera Stephanie.

"Saya awalnya engga suka binatang. Cuma karena setiap hari nemenin istri, lama-lama ada keterikatan. Jadi ya mendukung lah anjing ini sampai berbakat," timpal Irvan, suami Klaviera Stephanie.

Kedepannya, Klaviera Stephanie akan rutin mendaftarkan Chanel mengikuti kontes atau kejuaraan, untuk mengasah ketangkasannya.

"Selain itu, supaya punya keturunan, rencananya aku mau kawinin Chanel sama anjing lain," ujar Klaviera Stephanie.