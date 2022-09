Sinopsis Pinocchio, Tayang Mulai 8 September 2022 di Disney+ Hotstar

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis film Pinocchio yang akan tayang mulai Kamis (8/9/2022) di Disney+ Hotstar.

Film Pinocchio adalah film bergenre adventure, comedy, dan drama yang disutradarai oleh Robert Zemeckis.

Melansir dari laman IMDb, aktor dan aktris yang membintangi film ini di antaranya Benjamin Evan Ainsworth, Tom Hanks, serta Joseph Gordon-Levitt.

Diketahui film Pinocchio mengadaptasi aksi langsung film animasi Walt Disney tahun 1940 berdasarkan novel anak berjudul The Adventures of Pinocchio (1883) karya Carlo Collodi.

Film Pinocchio menceritakan boneka kayu dan petualangannya untuk menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya.

Berikut ini sinopsis film Pinocchio yang Tribunnews rangkum dari IMDb dan sumber lainnya, Kamis (1/9/2022).

Sinopsis Film Pinocchio

Film Pinocchio menceritakan seorang pemahat kayu yang sudah tua bernama Geppetto, ia tinggal di sebuah desa di Italia.

Geppetto menemukan potongan kayu yang terlihat cocok untuk dijadikan boneka kayu.

Saat Gappetto akan berangkat bekerja, terjadi sebuah keajaiban yakni potongan kayu yang ia simpan tersebut tiba-tiba bisa berbicara layaknya manusia.