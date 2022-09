Jim Brickman Kaget Lihat Popularitas Rossa dan Delon di Indonesia, Sebut Fantastis

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Rossa dan Delon bakal Manggung bareng Jim Brickman di Balai Sarbini, Jakarta Selatan pada 3 September 2022.

Musisi asal Amerika Serikat itu bakal menggelar konser bertajuk Jim Brickman Live in Jakarta 2022.

Dalam jumpa persnya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jim Brickman sangat senang bisa berkolaborasi bersama dua musisi Indonesia.

Ia bahkan terkejut ketika tau Rossa sangat populer di Indonesia. Ia melihat laman Intagram milik Rossa yang memiliki jumlah followers 16 juta lebih.

Lebih lanjut, ia menilai Rossa memiliki paras wajah yang cantik. Begitupun Delon yang dikatakannya sebagai musisi fantastis.

"Saya sangat interest dan senang bisa ke sini, terima kasih banyak," kata Jim Brickman Kamis (1/8/2022).

"Rossa ya, saya sangat tidak percaya dia sangat cantik. Dia sangat fantastis pokoknya dan Delon juga. Rossa memiliki jumlah followers yang luar biasa banyak di Instagram," lanjut Jim Brickman.

Mendengar hal tersebut Rossa pun langsung tertawa, di sisi lain ia mengakui mengidolakan Jim Brickman.

Rossa menjelaskan bahwa ia sejak dulu memang mengidolakan Jim Brickman. Kesempatan berkolaborasi kali ini pun menjadi mimpinya yang terwujud sejak lama.

"Aku sangat suka lagunya Jim Brickman. Dulu pengen kolaborasi tapi nggak bisa nah ya memang mungkin kalau jodohnya ya bisa," ucap Rossa.

"Dan the day has comes, tadi kita udah latihan dan nggak sabar juga nanti," lanjutnya.

Rossa pada konser ini akan menyanyikan 3 lagu bersama Jim Brickman. Dua lagu diantaranya milik Jim Brickman, satu lagu milik Rossa.

Begitupun Delon merasa suatu kebanggaan bisa dipercaya untuk menyanyikan lagu Jim Brickman dalam konser sang artis. Ia pun kini disibukkan untuk menghafal beberapa lagu milik Jim Brickman.

"Ya mesti hafal lagunya, aku dikasih kepercayaan untuk menyanyikan lagu yang romantis banget. Ya ini kehormatan nyanyi di depan seorang Jim Brickman," tutur Delon.