Chord Gitar dan Lirik Lagu Kamu - Nano: Tak Pernah Terlukiskan Betapa Besar Hatimu

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Kamu merupakan lagu yang dinyanyikan Nano band.

Nano merupakan band asal Bandung yang dibentuk pada tahun 2008.

Lagu Kamu dirilis pada tahun 2019.

Lagu ini menjadi soundtrack sinetron Cinta Karena Cinta.

Berikut chord kunci gitar dan lirik lagu Kamu:

[Intro] C G Am Em

F G Em Am Dm G C

[Verse]

C

Tak banyak perhatian

F

Kamu mengerti

Dm

Tak harus ada bunga

G

Kamu mengerti

C

Ku tak selalu ada

F

Kamu mengerti

Dm

Cinta tanpa terucap

G

Kamu mengerti

[Pre Chorus]

Am Em

Mestinya kamu bisa

F G C

Tinggalkan diriku ini

Am Em

Namun kau tak menyerah

F G G

Memelukku seutuhnya

[Chorus]

C G

Kamu kamu

Am Em

Yang terus mengerti aku

F C

Tak pernah terlukiskan

Dm G

Betapa besar hatimu

C G

Kamu kamu

Am Em

Dengarkan ini janjiku

F G Em Am

Kau milikku aku milikmu

Dm G C

Hingga akhir waktu

[Verse]

C

Ku tak selalu ada

F

Kamu mengerti

Dm

Cinta tanpa terucap

G

Kamu mengerti

[Pre Chorus]

Am Em

Mestinya kamu bisa

F G C

Tinggalkan diriku ini

Am Em

Namun kau tak menyerah

F G

Memelukku seutuhnya

[Chorus]

C G

Kamu kamu

Am Em

Yang terus mengerti aku

F C

Tak pernah terlukiskan

Dm G

Betapa besar hatimu

C G

Kamu kamu

Am Em

Dengarkan ini janjiku

F G Em Am

Kau milikku aku milikmu

Dm G Am

Hingga akhir waktu

[Bridge]

D G F

Ku bukan orang yang bisa

Em

Mengungkapkan

D G F

Perasaan cinta (cinta)ku

Em G

Besar padamu

[Chorus]

C G

(Aku aku)

Am Em

(Kan terus mengerti kamu)

F G Em Am

Tak pernah terlukiskan

Dm G

Betapa besar hatimu

C G

Kamu kamu

Am Em

Dengarkan ini janjiku

F G Em Am

Kau milikku aku milikmu

Dm G

Hingga akhir waktu

C G

(Aku aku)

Am Em

(Kan terus mengerti kamu)

F G Em Am

(Tak pernah terlukiskan)

Dm G

(Betapa besar hatiku)

C G

Kamu kamu

Am Em

Dengarkan ini janjiku

F G Em Am

Kau milikku aku milikmu

Dm G Am D

Hingga akhir waktu ouuhoo

F G Em Am

Kau milikku aku milikmu

Dm G C

Hingga akhir waktu

[Outro] G Am G C

(Tribunnews.com)