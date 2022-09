Chord Galang Rambu Anarki - Iwan Fals dari Kunci C: BBM Naik Tinggi Susu Tak Terbeli

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Galang Rambu Anarki dari Iwan Fals.

Cuplikan lirik lagu Galang Rambu Anarki yakni Maafkan kedua orangtuamu kalau tak mampu beli susu, BBM naik tinggi susu tak terbeli.

Chord gitar lagu Galang Rambu Anarki dimainkan dari kunci C.

Chord Gitar Galang Rambu Anarki - Iwan Fals

[Intro] C..-F -C

G..C -C

C F C G C

Galang rambu anarki anakku

F C G C

Lahir awal Januari menjelang pemilu

C F C G C

Galang rambu anarki dengarlah

F C G C

Terompet tahun baru menyambutmu

G C -C

C F C G C

Galang rambu anarki ingatlah

F C G F

Tangisan pertamamu ditandai BBM

G C

Membumbung tinggi..

*)

G F

Maafkan kedua orangtuamu kalau

G C

tak mampu beli susu..

F C

BBM naik tinggi

G C

Susu tak terbeli

F C

orang pintar tarik subsidi

G C

Mungkin bayi kurang gizi..

C F C G C

Galang rambu anarki anakku..

[Reff]

C Em

Cepatlah besar

F G

matahari..ku

Am G

Menangis yang keras

F7 G

janganlah ra..gu

C Em

Tinjulah congkaknya dunia

F G

Buah hatiku

Am F C

Doa kami di nadimu

Int. G-C F G Am G

F C Bb-Am-G#-G C

Bb-Am-G#-G C

G..C G..C C

C F C G C

Galang rambu anarki dengarlah

F C G C

Terompet tahun baru menyambutmu

C F C G C

Galang rambu anarki ingatlah

F C G F

Tangisan pertamamu ditandai BBM

G C

Melambung tinggi..

*)

G

Maafkan kedua orangtuamu

F G C

Kalau tak mampu beli susu

F C

Bbm naik tinggi

G C

Susu tak terbeli

F C

orang pintar tarik subsidi

G C

Anak kami kurang gizi..

[Reff]

C Em

Cepatlah besar

F G

matahari..ku

Am G

Menangis yang keras

F7 G

janganlah ra..gu

C Em

Tinjulah congkaknya dunia

F G

Buah hatiku

Am F C

Doa kami di nadimu

[Outro] C...

