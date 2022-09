Ilustrasi Lirik dan Arti Lagu Dulu Something Sekarang Nothing - Rahmat Tahalu, Viral di TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lagu Dulu Something Sekarang Nothing (cuman mantan) yang viral di TikTok.

Akhir-akhir ini dipenuhi banyak munculnya di laman For You Page (FYP) TikTok yang menggunakan backsound Dulu Something Sekarang Nothing.

Lirik lagu Dulu Something Sekarang Nothing berasal dari Bahasa Manado.

Kini belum diketahui kapan lagu ini dirilis, namun baru saja viral usai diunggah versi remix jedag-jedug oleh kanal YouTube Rahmat Tahalu.

Berikut ini lirik lagu Dulu Something Sekarang Nothing, yang kini viral di TikTok:

Dulu torang dua pernah baku sayang

kiapa skarang sayang, rupa ngana mo injang?

Apa mungkin karna ngana pe saki hati?

Sampe bilang kita orang paling ngana binci

Dulu torang dua pernah baku sayang

kiapa skarang sayang, rupa ngana mo injang?

Apa mungkin karna ngana pe saki hati?

Sampe bilang kita orang paling ngana binci

Dulu something, skarang nothing

Dengar ta pe nama, jangan ngana salting

Suda jo sayang, ngana cuma mantan

Nga pe muka sama sa sama deng orang hutan

Berikut ini terjemahan Bahasa Indonesia lagu Dulu Something Sekarang Nothing:

Dulu kita berdua pernah saling sayang

Kenapa sekarang sayang, seperti ingin kau injak-injak?

Apa mungkin karna rasa sakit hatimu?

Sampai bilang aku orang yang paling kau benci.

Dulu kita berdua pernah saling sayang

Kenapa sekarang sayang, seperti ingin kau injak-injak?

Apa mungkin karna rasa sakit hatimu?

Sampai bilang aku orang yang paling kau benci.

Dulu something, sekarang nothing

Dengar namaku, jangan kau salting

Sudahlah sayang, kau cuma mantan

Wajahmu sama saja seperti orang hutan

(Tribunnews.com)