Lirik Lagu You're Mine Rizky Febian feat. Mahalini, Suguhkan MV Series Version Trending di YouTube

TRIBUNNEWS.COM - Lirik lagu baru Rizky Febian berjudul You're Mine dinyanyikan duet dengan Mahalini.

Rizky Febian kembali merilis lagu baru berjudul You're Mine bersama sang kekasih, Mahalini Raharja, 2 September 2022 lalu.

Lagu baru You're Mine Rizky Febian feat. Mahalini ini hadir dengan lirik dua bahasa yakni Indonesia dan Inggris.

Untuk video klipnya, Rizky Febian dan Mahalini menyuguhkan MV Series Version yang sudah ditonton lebih dari 400ribu kali hingga hari ini, Minggu (4/9/2022).

Video klip You're Mine juga bertengger di trending 23 YouTube Music.

Berikut lirik lagu You're Mine Rizky Febian feat. Mahalini.

Ku tak menyangka akan hadirmu kini

'Tuk melengkapi kisah indah yang 'kan terukir

Begitu juga yang kurasakan kini

Hilangkan sepi yang t'lah lama kunanti-nanti

Akankah dirimu

Untukku?

Akankah diriku

Untukmu?

Berdua kita 'kan menyatu

Takdir cinta akan menuntun

I just wanna you be mine

Just to be the one

You're mine, oh

Hold my hand until I close my eyes

I wanna be in your life (I wanna be in your life)

Always by my side till that I die

You're mine (You're mine)

Ho-woah (Ah)