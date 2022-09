Digelar Offline, Local Fest 2022 Dimeriahkan Pee Wee Gaskins hingga SID

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah lebih dari dua tahun pandemi Covid-19 melanda, Local Fest tahun ini digelar secara offline.

Local Fest 2022 merupakan festival brand lokal yang akan digelar di Gelora Bung Karno (GBK), tepatnya di Pintu 1 atau Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, pada 9 hingga 11 September 2022.

"Local fest hadir kembali dengan nuansa dan visi yang lebih besar, dimana kita sebagai platform yang akan menghimpun banyak brand lokal," kata Adit Yara, Head Marcomm Localfest saat jumpa pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/9/2022).

"Bukan saja berpusat di Jabodetabek dan Bandung. Kita juga akan coba mulai nenggandeng jenama asal Pulau Jawa bagian Tengah, Jawa Timur, Bali, dan nantinya ke Sumatera dan Kalimantan," lanjutnya.

Local Fest 2022 bekerjasama dengan Neobank acara ini akan hadir sebagai festival urban kreatif yang menampilkan potensi lokal di bidang fashion, kuliner, musik, dan art.

Lebih lanjut Adit Yara mengatakan pihaknya melakukan strategi untuk menjaring banyak brand lokal daerah di Indonesia untuk ikut serta di event ini.

"Kalau enggak salah 6 bulan lalu, gue dan tim menghadapi tour ke Jogja, Solo, Semarang. Di situ kami sambil mencari brand lokal yang ikut event di Jakarta. Karena ada beberapa brand terbenturnya sama akomodasi transportasi," tutur Adit.

Kurang lebih ada 120 brand yang tergabung dalam Local Fest 2022 dengan berbagai kategori mulai dari fashion, beauty, hingga F&B.

Berbagai brand lokal urban yang akan hadir di antaranya adakag Niion, Urbain Inc, Brodo, Thanks Insomnia, MOTE MOTE, Puka, Erigo, The Goods Dept, dan masih banyak lagi.

Tak hanya festival brand, untuk menghibur para pengunjung, Local Fest 2022 juga dimeriahkan oleh berbagai band papan atas yaitu Pee Wee Gaskins (PWG), The Sigit, Sisitipsi, Diskoria, hingga Superman Is Dead (SID).