Sinopsis Drama Korea Little Women, 3 Bersaudara Terlibat Konflik dengan Politikus Terpandang

TRIBUNNEWS.COM - Inilah sinopsis drama korea Little Women yang tayang di Netflix setiap Sabtu dan Minggu.

Little Women merupakan hasil adaptasi novel klasik 'Little Women' karya penulis Louisa May Alcott dari Amerika Serikat.

Selain Korea, Little Women telah diadaptasi menjadi serial di Amerika, Inggris, dan India.

Little Women menceritakan tentang tiga saudari Oh In-ju (Kim Go-eun), Oh In-kyung (Nam Ji-hyun), Oh In-hye (Park Ji-hu) yang berasal dari keluarga yang biasa.

Suatu hari, ketiga terlibat dalam sebuah kasus yang melibatkan keluarga politikus terkemuka di Korea Selatan.

Berikut ini informasi selengkapnya, dikutip dari Netflix.

Sinopsis Drama Korea Little Women

Drama ini dimulai dengan scene ulang tahun dari anak bungsu, In Hye.

Ketiga bersaudara tersebut merayakan ulang tahun In Hye secara sederhana bersama sang ibu.

Keempat wanita itu berjuang menjalani hidup tanpa sang ayah.