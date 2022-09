Chord PHK - Iwan Fals: Saat Panas Tikam Kepala Seorang Buruh Disingkirkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord PHK, lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Lagu PHK ini termuat di album Wakil Rakyat yang dirilis pada 1987 silam.

Lirik lagu PHK Iwan Fals berkisah tentang pekerja yang dipecat dari pekerjaannya.

Inilah Chord PHK dari Iwan Fals

INTRO : Am F Dm Am

Am

*

Am

Lelaki renta setengah baya

Am

Geram di trotoar jalan

Am

Saat panas tikam kepala

Am

Seorang buruh disingkirkan

Am

Bising mesin menjulut resah

Am

Masih bisa engkau pendam

Am

Canda anak istri di rumah

Am

Bangkitkan kau untuk bertahan

F Dm Am

Oya...eya...oya...eya...oya...

F Dm Am

Oya...ya...oya...eya...oya...

Am

Pesangon yang engkau kantongi

Am

Tak cukup redakan gundah

Am

Tajam pisau kepalan tangan

Am

Antar kau kepintu penjara

F Dm Am

Oya...eya...oya...eya...oya...

F Dm Am

Oya...eya...oya...eya...oya...

**

C G

Sedanau nanah dari matamu

F C

Tak mampu jatuhkan hati mereka

C G

Serimba luka didalam jiwa

F Am

Juga tak berarti

MUSIK : Am F

D Am D Am

Hitam benak kini mulai akrab

D Am D Am

Hitam benak isi hari-harimu

F Am

Kau tafakur di balik jeruji pengap

F Am

Kau menjrit coba melawan

KEMBALI KE *, **

(Tribunnews.com)