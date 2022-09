Dee Lestari Berduka, Suaminya Meninggal Dunia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewi Lestari atau Dee Lestari berduka. Reza Gunawan, suaminya, dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Selasa (6/9/2022), sekira pukul 11.53 WIB.

Kabar duka tersebut ditegaskan dari unggahan Instagram presenter Alvin Adam.

"Innalillahi wa'innaillahi rojiun, Telah berpulang mas Reza Gunawan. Selasa, 6 Sept 2022 pukul 11:53 WIB," tulis Alvin Adam dikutip Tribunnews.com, Selasa (6/9/2022).

Berdasarkan kabar Alvin, jenazah Reza Gunawan disemayamkan di rumah duka di BSD, Tangerang Selatan.

Sebelumnya juga Dipha Barus membuat unggahan di sosial media Twitternya dan mengucapkan rasa duka citanya.

"Thank you mas Reza Gunawan, my guru, my big brother. Rest In Love my Guru," tulis Dipha dikutip dari akun @diphabarus.

Sekadar informasi, sebelum meninggal dunia suami dari Dee Lestari sempat dirawat karena sakit stroke.

Dee mengunggah momen kebersamaan dirinya dengan sang suami yang sedang menjalani perawatan beberapa hari lalu.

Reza Gunawan adalah pakar penyembuhan holistik. Ia menikah dengan Dee Lestati pada 11 November 2008 di Sydney.

Pernikahan mereka dikarunai anak perempuan yang diberi nama Atisha Prajna Tiara.