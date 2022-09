Kunci Gitar Secangkir Kopi - Jhonny Iskandar: Bagaimana Aku kan Betah di Rumah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Secangkir Kopi dari Jhonny Iskandar.

Chord gitar lagu Secangkir Kopi ini dimainkan dari kunci Am.

Kunci Gitar Secangkir Kopi - Jhonny Iskandar

[Intro] Am D F Am

F G

Am-B-C-F G-Am

Am F Am

Bagaimana aku...kan betah di rumah

Am F Am

setiap pulang kerja..engkau tiada

E

Jangankan..menyambutku..

F

Dengan senyum manismu.

G F Am

Secangkir kopi..pun tak tersedia

Am G Am

hoo..hoo..hoo..

Am F Am

Suami yang mana...yang tak akan marah

Am F Am

bila makan dan tidur...selalu sendiri

E F

Jangankan menemani...dengan kemesraanmu..

G F Am

bicara saja....seakan tak mau

Am G Am

hoo..hoo..hoo..

[Musik] Am G G Am-G-F-E

Am G G Am

Am Em Am (2x)

Am-B-C-F G-Am

[Reff]

Am G

Ku pulang malam...karena tak tahan

Dm C Am - Am F Am

Mencari hiburan...di luar rumah...

Am G

Salahkah aku...dosakah aku..

Dm C Am

Bila diriku...tak lagi setia..

G F Am

Semua..ku lakukan..untuk pelarian

G F Am

Agar...engkau sadar..istriku Sayang...

Am F Am

Bagaimana aku...kan betah di rumah

Am F Am

setiap pulang kerja....engkau tiada

E

Jangankan..menyambutku

F

Dengan senyum manismu

G F Am

Secangkir kopi....pun tak tersedia

Am G Am

hoo..hoo..hoo..

[Musik] Am G G Am-G-F-E

Am G G Am

Am Em Am (2x)

Am-B-C-F G-Am

Kembali ke Reff

Am F Am

Bagaimana aku...kan betah di rumah

Am F Am

setiap pulang kerja....engkau tiada

Am F G Am

Ha...Aaa..Aaa..Aaa..

