Lirik dan Chord Gitar Rasah Dadi Pelangi - NDX A.K.A: Ngel Angel Angel Dikandani Pancen Angel

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan kunci gitar lagu Rasah Dadi Pelangi dari NDX A.K.A menggunakan chord dasar yang mudah dimainkan.

Pencipta lagu Rasah Dadi Pelangi adalah Yonanda Frisna Damara.

Baca juga: Chord Apa Kabar Mantan - NDX A.K.A dari Kunci G, Viral di TikTok: Apa Kabar Wong Sing Tau Tak Sayang

Chord Gitar Rasah Dadi Pelangi - NDX AKA :

Intro C G Am Em

F Em F G C

Chorus

C G

rasah dadi pelangi dinggo matane de'e..

Am Em

cukup pisan wingi kowe nghiasi atine..

F

tetepo pringas pringis

Em

senajan mumet ndase..

F G

bahagia ora kudu tentang cinta wae..

C G

kowe susah mesti ono konco ning sandingmu..

Am Em

curhato nangiso diloske wae atimu..

F Em

ketika semua masalahmu terasa abot..

F

lepas dan ikhlaskan

G C

jalan terbaik hanya pedot..

C G

ngel angel angel dikandani pancen angel

Am

njak ngono kui nek wis kadung

Em

tresno tetep ngeyel

F Em

hatimu terbutakan oleh cinta palsunya

F

rela rekasa yang penting

G

dia tetap bahagia..

C G

rasah mencintai menyayangi wong sing picek

Am Em

perjuanganmu ratau dianggep dadi nyesek

F Em

dia hanya bercanda harusnya kau tertawa

F G C

bukannya jatuh cinta akhirnya kau terluka..

Chorus

C G

rasah dadi pelangi dinggo matane de'e..

Am Em

cukup pisan wingi kowe nghiasi atine..

F

tetepo pringas pringis

Em

senajan mumet ndase..

F G

bahagia ora kudu tentang cinta wae..

C G

kowe susah mesti ono konco ning sandingmu..

Am Em

curhato nangiso diloske wae atimu..

F Em

ketika semua masalahmu terasa abot..

F

lepas dan ikhlaskan

G C

jalan terbaik hanya pedot..

C G

suatu saat koe bakal dadi ngerti

Am Em

koncomu ra pernah ngapusi nek kowe dilarani

F Em

sakjane ora trimo kowe di gawe loro

F G

saranku diloske wae OTW golek liyo..

C G

mbok uwis stop le getuni kabeh iki

Am

teko tenang koncomu

Em

ra bakal neng endi endi

F Em

janji bakal ngancani tekane kowe mari

F

anggep wae mung mimpi

G C

sesok ra dibaleni..

Chorus

C G

rasah dadi pelangi dinggo matane de'e..

Am Em

cukup pisan wingi kowe nghiasi atine..

F

tetepo pringas pringis

Em

senajan mumet ndase..

F G

bahagia ora kudu tentang cinta wae..

C G

kowe susah mesti ono konco ning sandingmu..

Am Em

curhato nangiso diloske wae atimu..

F Em

ketika semua masalahmu terasa abot..

F

lepas dan ikhlaskan

G C

jalan terbaik hanya pedot..

C G

rasah dadi pelangi dinggo matane de'e..

Am Em

cukup pisan wingi kowe nghiasi atine..

F

tetepo pringas pringis

Em

senajan mumet ndase..

F G

bahagia ora kudu tentang cinta wae..

C G

kowe susah mesti ono konco ning sandingmu..

Am Em

curhato nangiso diloske wae atimu..

F Em

ketika semua masalahmu terasa abot..

F

lepas dan ikhlaskan

G C

jalan terbaik hanya pedot..

C G

rasah dadi pelangi dinggo matane de'e..

Am Em

cukup pisan wingi kowe nghiasi atine..

F

tetepo pringas pringis

Em

senajan mumet ndase..

F G

bahagia ora kudu tentang cinta wae..

C G

kowe susah mesti ono konco ning sandingmu..

Am Em

curhato nangiso diloske wae atimu..

F Em

ketika semua masalahmu terasa abot..

F

lepas dan ikhlaskan

G C

jalan terbaik hanya pedot..

Baca juga: Chord Gitar Tewas Tertimbun Masa Lalu (TTM) - NDX A.K.A, Viral di TikTok

(Tribunnews.com)