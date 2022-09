Suami Dee Lestari Meninggal, Sempat Dirawat Akibat Stroke Perdarahan, Sejumlah Artis Sampaikan Duka

TRIBUNNEWS.COM - Reza Gunawan, suami Dewi Lestari atau Dee Lestari, meninggal dunia, pada Selasa (6/9/2022) pukul 11.53.

Banyak yang merasa kehilangan. Hal itu diketahui dari postingan Sharena Delon, adik Reza Gunawan.

Sharena hanya memosting cakrawala dipenuhi kerlip bintang.

Tak ada penjelasan apapun dalam keterangan, kecuali menyertakan emotikon menangis.

Namun, di kolom komentar ucapan duka cita mengalir.

@ennolerian_, "Shaaaa turut berduka cita yaaaa.

@dagnesia, "Shareena Turut berduka cita ya .. Stay strong dear .. May He Rest In Peace."

@graciaz14, " (emotikon menangis) aku turut berduka cita yang sedalam2nya sayang."

@ardinarasti6, "turut berduka cita sedalam-dalamnya, stay strong ya sayang."

@dianayulestari, "Sayaaaang turut berduka cita yaaa.. yang kuatt , mas Reza gak sakit lagiii."