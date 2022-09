Chord Gitar dan Lirik Lagu Ajari Aku - Anima: Ajari Aku Mencintaimu Menyayangi Kamu

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Ajari Aku merupakan lagu yang dinyanyikan band Anima.

Lagu Ajari Aku dirilis pada tahun 2015

Anima merupakan band asal Bandung yang dibentuk pada tahun 2004.

Berikut chord kunci gitar dan lirik lagu Ajari Aku:

Em D C

Em D C

Am G D Em D

C D G

Ajari aku mencintaimu

Em Am

Menyayangi kamu

D G

seperti yang kau mau

C D G Em

Kuberikan cinta yang terbaik

Am D G

selalu untukmu

C D G Em

Ku bertahan dengan rasa ini

Am D G

Tuk lebih mencintamu selamanya

C D G Em

Inilah jalan yang kupilih

Am D G

S'lalu memilihmu untukku

C D G Em

Ku bertahan dengan rasa ini

Am D G

Tuk lebih mencintamu selamanya

* Reff

C D G

Ajari aku mencintaimu

Em Am

Menyayangi kamu

D G

seperti yang kau mau

C D G

Ajari aku merindukanmu

Em Am

Miliki dirimu

D G

seperti yang kau mau

C D

Sebaiknya buang semua

G C

Segala ragu dihatimu

Am D

Rasa ini untukmu

* Reff

C D G

Ajari aku mencintaimu

Em Am

Menyayangi kamu

D G

seperti yang kau mau

C D G

Ajari aku merindukanmu

Em Am

Miliki dirimu

D G

seperti yang kau mau

C D G

Ajari aku mencintaimu

Em Am

Menyayangi kamu

D G

seperti yang kau mau

C D G

Ajari aku merindukanmu

Em Am

Miliki dirimu

D G C G

seperti yang kau mau

