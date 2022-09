Chord Gitar Mustahil Tuk Bersama - Geisha: Jika Harus Berpisah Ya Sudahlah

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Mustahil Tuk Bersama yang dipopulerkan oleh grub band, Geisha.

Lagu Mustahil Tuk Bersama dirilis pada tahun 2017 oleh label Musica Studio's.

Mustahil Tuk Bersama - Geisha

[Intro]

Bb F

Huo… Huo…

Dm C

Huo… Huo…

F Am

Jangan memaksa lagi

Gm

Cinta ini bersemi

F Am Gm

Lelah aku tersiksa

F Am

Tutup semua cerita

Gm

Waktu yang telah berlalu

F Am Bb

Tak akan ada jalan

C Bb

Jika harus berpisah

F

Ya sudahlah

Bb C

Jika harus menangis

Gm ( C – F )

Menangislah

F Am

Tutup semua cerita

Gm

Waktu yang telah berlalu

Dm C Gm

Tak mungkin ada jalan

Bb Dm

Tak usah lagi keluhkan

Gm Bb C

Dan jangan kita bertengkar lagi

Bb C

Jika harus berpisah

F

Ya sudahlah

Bb C

Jika harus menangis

Dm

Menangislah

Bb C

Tak perlu ada tanya

F

Ya sudahlah

Gm Am F

Semua tahu kisah kita

Bb C Bb

Hubungan ini mustahil ‘tuk bersama

C

Haa…

Dm C F

Luka jiwaku mengikhlaskan kau pergi

Gm Bb C

Bukan keinginanku lepas dari cintamu…

Bb

Kulepas dari cintamu

[Musik] C Am Dm Gm

C

Haa…

Bb C

Jika harus berpisah

F

Ya sudahlah

Bb C

Jika harus menangis

(menangis)**

Dm

Menangislah

Bb C

Haa…Haa… F

( Tak perlu ada tanya, ya sudahlah )**

F

Sudahlah

Gm

Tuhan tahu

Am

Kisah kita

Bb C Dm

Hubungan ini berat untuk bersama

Gm

Semua tahu

C F

Aku dan kamu mustahil ‘tuk bersama

