Chord Pulanglah - Iwan Fals: Satu Hilang Seribu Terbilang, Patah Tumbuh Hilang Berganti

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Pulanglah, lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Lagu Pulanglah ini termuat di album 50:50 milik Iwan Fals yang dirilis pada 2007 silam.

Lirik lagu Pulanglah ini diciptakan Iwan Fals khusus untuk almarhum Munir Said Thalib, aktivis HAM yang diracun dalam penerbangan pesawat pada 7 September 2004.

Inilah chord Pulanglah dari Iwan Fals

Intro : C G Am G 2x

G

Padi menguning tinggal dipanen

Bm C

Bening air dari gunung

G C G

Ada juga yang kekeringan karena kemarau

G

Semilir angin perubahan

Bm C

Langit mendung kemerahan

G C G

Pulanglah kitari lembah pesawahan

G

Selamat jalan Pahlawanku

Bm C

Pejuang yang dermawan

G C G

Kau pergi saat dibutuhkan, saat dibutuhkan

C G Am G

Keberanianmu mengilhami jutaan hati

C G Am Bm

Kecerdasan dan kesederhanaanmu jadi impian

C Bm

Pergilah pergi dengan ceria

C Bm C Bm

Sebab engkau tak sia-sia, tak sia-sia, tak sia-sia

C G

Pergilah kau pendekar

Reff:

G C G C

Satu hilang seribu terbilang

G C

Patah tumbuh hilang berganti

G C

Terimalah sekedar kembang dan do’a-do’a

G C G C

Suci....sejati

G C G C

Suci....sejati

Interlude : G C G C

Kembali ke Reff 2x

