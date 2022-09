Lirik dan Terjemahan Lagu Be With You - Akon, Kini Viral di TikTok: I'm Gonna Be With You

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Be With You yang dinyanyikan Akon. Lagu ini dirilis pada 31 Juli 2022. Banyak yang menggunakan lagu Be With You sebagai backsound membuat video.

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Be With You dipopulerkan oleh penyanyi asal Amerika, Akon.

Setelah viral di TikTok, banyak orang menggunakannya lagu Be With You dari Akon sebagai backsound.

Lagu Be With You telah dirilis pada 31 Juli di kanal YouTube Akon.

Kini lagu Be With You viral kembali di TikTok dengan kutipan lirik And no one knows, why I'm into you.

Arti lirik lagu Be With You Akon ialah tentang kisah cinta suami istri dalam mahligai rumah tangga.

Berikut ini terjemahan dan lirik lagu Be With You dari Akon

I know they wanna come and separate us but they can't do us nothin

Aku tahu mereka ingin memisahkan kita tapi mereka tak bisa melakukan apa-apa

You're the one I want and Imma continue lovin

Kaulah satu-satunya yang kuinginkan dan aku kan erus mencintaimu

Cause your considered wifey and I'm considered husband

Karena kuanggap kau sebagai istri dan aku sebagai suami

And Imma always be there for you

Dan aku kan selalu ada untukmu