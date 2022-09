BTS Rilis Film Konser Permission to Dance on Stage LA di Disney+, Tampilkan Cuplikan di Balik Layar

Poster film konser BTS Permission to Dance on Stage LA di Disney+.

TRIBUNNEWS.COM - Boygroup BTS telah merilis film konser Permission to Dance on Stage LA di Disney+ Hotstar pada Kamis, 8 September 2022.

Film ini berisi scene perjalanan konser BTS di SoFi Stadium Los Angeles pada 27-28 November dan 1-2 Desember 2021.

Film konser Permission to Dance on Stage - LA merekam momen istimewa BTS ketika bertemu kembali dengan ARMY (penggemar BTS) secara langsung setelah pandemi Covid-19.

Dalam film tersebut, BTS membawakan lagu "Dynamite," "Butter", "Fire", "ON", "Life Goes On", dan "Permission to Dance."

Rilisnya film konser BTS ini juga menjadi bagian dari perayaan Disney+ Hotstar Day.

LINK Nonton Film Konser BTS: Permission to Dance on Stage

Menurut Billboard Boxcsore, empat kali konser BTS di Los Angeles ini meraup 33,3 juta dolar AS, dengan penjualan 214 ribu tiket.

Film ini diproduksi oleh HYBE dan disutradarai oleh Sam Wrench dan Junsoo Park.

Permission to Dance on Stage ini merupakan hasil produksi dari kolaborasi Den of Thieves dan Bordeless Film.

Permission to Dance On Stage adalah rangkaian pertunjukan konser BTS, dikutip dari Deadline.