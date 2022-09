Chord Gitar dan Lirik Lagu Ajur Mumur - Guyon Waton: Nangis Pilu Garing Banyu Motoku

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Ajur Mumur dari Guyon Waton.

Lagu Ajur Mumur ini rilis pertengahan tahun 2020 lalu.

Video musiknya sendiri berkonsep animasi.

Ajur Mumur - Guyon Waton

Intro: F G C

C G

Uwes tak sadari aku ra sempurno

Am Em

Nanging atimu kui luweh olo

F G Em A

Atos omonganmu nglarani atiku

Dm D G

Wes tak turuti kekarepanmu..

Int. F G

C G

Terus nyulayani atiku seng suci

Am Em

Kubertahan tetep tak lakoni

F G Em A

Koe milih kae ngingkari janjimu

Dm G C

Aku ngerti cintamu palsu..

Int. F G E

Reff :

A C#m Bm E

Nangis pilu garing banyu motoku

C#m F#m Bm E

Kelingan esemmu nggawe ku bertahan

A C#m F#

Nanging perih merelakan cinta ini

Bm C#m

Ajur mumur uripku..

D E Am

Nyanding karo sliramu..

Musik : Am G C

Am G C

F G Em Am

Bb G

C G

Terus nyulayani atiku seng suci

Am Em

Kubertahan tetep tak lakoni

F G Em A

Koe milih kae ngingkari janjimu

Dm G C

Aku ngerti cintamu palsu..

Am Em

Luputku mileh koe

F C

Nyesel nemokke koe

Am Em

Wes rabutuh sayangmu

F D G E

Tak cobo.. ngilangke roso..

