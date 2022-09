Coach Ican Bawa Seluruh Cerita Pribadinya Dalam Mini Album Perdana Bertajuk 'Sampai Nanti'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Coach Ican semakin mantap berkarir di industri musik dengan mempersembahkan mini album perdana, 'Sampai Nanti'.

Dikatakannya Sampai Nanti memiliki arti bahwa perjalanannya di dunia musik tidak hanya berhenti sampai di sini, masih banyak karya yang akan dibuat ke depannya.

"Saya senang melakukan dan belajar hal baru, salah satunya seperti merilis album," kata Coach Ican dalam jumpa pers di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2022).

Baca juga: Band For Revenge Luncurkan Album Perayaan Patah Hati-Babak 1

"Semuanya curhat kehidupan saya. Ada soal percintaan, kehilangan ibunda yang jadi korban pembunuhan ada di album ini," jelasnya.

Coach Ican membeberkan EP Sampai Nanti berisi 5 lagu, antara lain, Nikmati Hari, Jarak dan Waktu, Menari Dalam Hujan, Hilang, dan Sampai Nanti.

Kinar Sekar dipercaya sebagai penulis lagu-lagu dapam mini album perdana Coach Icah.

"Menurut saya Coach Ican ketika membawakan lagu sangat menghayati, sangat passionate jadi setiap lagu yang dinyanyikan rasanya sampai," ucap Kinar Sekar.

"Tapi memang semua lagunya dari kisah pribadi Coach Ican, termasuk ketika diselingkuhin," tuturnya.

Coach Ican dibantu sejumlah pihak dalam proses produksi album Sampai Nanti. Salah satunya yakni keterlibatan Endah N Rhesa sebagai produser.

Baca juga: ONE OK ROCK Rilis Video Musik Let Me Let You Go sebelum Comeback dengan Album Luxury Disease

"Saya tersentuh dengan kisah hidupnya," tutur Endah.

"Aku suka spirit mas Ican bahwa segala hal sulit bisa diatasi dan dia mau belajar hal-hal baru," lanjutnya.

Album Sampai Nanti berserta video klip 'Menari Dalam Hujan' dari Coach Ican sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital serta YouTube.