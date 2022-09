Riza Syah Cerita Awal Pertemuannya dengan Lyodra hingga Putuskkan Pacaran

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM - Riza Syah dan penyanyi Lyodra Ginting menjalin asmara. Hubungan mereka sudah berjalan selama 10 bulan.

Riza dan Lyodra bertemu saat perayaan ulangtahun Verrel Bramasta, sahabat mereka.

"Pas ketemu di ulang tahun Verrel. Pas di sana kami jarang ngobrol. Tapi kami mulai dekat dari situ," kata Riza Syah ketika ditemui di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Kamis (8/9/2022).

"Sampai akhirnya sekarang (pacaran), berjalan gitu aja, ngalir gitu. Tapi kami serius dan berkomitmen dalam berhubungan," sambungnya.

Potret Lyodra dan Ziva di ultah Verrell (Instagram @bramastavrl)

Pria berusia 28 tahun itu mengakui karakter Lyodra hampir sama seperti dirinya, yang konyol dan suka bercanda.

"Bercandanya kadang receh kadang out of the box. Terus kami tuh semua diobrolin, semua dibercandain. Bahkan lagi ngomong serius aja pasti dibercandain," ucapnya.

Selain itu, Riza mengaku kalau sosok jawara Indonesian Idol 2019-2020 musim kesepulih itu adalah wanita yang baik, perhatian, penyayang, dan humoris.

"Kalau soal dia berprestasi itu bonus. Cuma nilai lebih juga dari dia berprestasi," ungkapnya.

Namun saat ini, Riza Syah dan Lyodra Ginting jarang bertemu karena sama-sama sibuk bekerja. Riza sedang fokus menjalani sinetron stripping, sementara Lyodra sibuk manggung.

"Sekarang waktu ketemu udah menipis. Tapi kami sama-sama mengerti," ujar Riza Syah.