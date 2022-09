Chord dan Lirik Lagu Ternyata Salah Mengenalmu - Asbak Band: Lupakan Aku Jelas Kau Permainkanku

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Ternyata Salah Mengenalmu merupakan lagu yang dinyanyikan Asbak Band.

Lagu Ternyata Salah Mengenalmu dirilis pada tahun 2008.

Asbak Band merupakan band asal Jakarta yang dibentuk pada tahun 2008.

Berikut chord kunci gitar dan lirik lagu Ternyata Salah Mengenalmu:

[Intro] G D C D



[Verse 1]

G D C G

Kau pernah bilang aku yang terdalam

Am D G D

Kau simpan didalam hatimu

G D C G

Kau juga bilang dihembus nafasmu

Am D G

Selalu kau sebut namaku



[Verse 2]

Am Em

Tapi mengapa kau tinggal aku

C G

Disaat aku butuh

Am Em

Terlalu indah yang pernah kau bilang

C D

Ternyata salah ku mengenalmu

[Reff]

G D C G

Lupakan aku jelas kau permainkanku

Am Bm

Aku tak mengapa ku biasa saja

C D

Walau sedikit terluka

G D C G

Lupakan aku banyak yang lebih darimu

Am Bm

Yang tak hanya bisa cuma bilang cinta

C D

Kan manis dibibir saja



[Interlude] Am D G Em Am Bm C D

G D C G

Kau pernah bilang aku yang terdalam

Am D G

Kau simpan didalam hatimu

[Verse 2]

Am Em

Tapi mengapa kau tinggal aku

C G

Disaat aku butuh

Am Em

Terlalu indah yang pernah kau bilang

C D

Ternyata salah ku mengenalmu



[Reff]

G D C G

Lupakan aku jelas kau permainkanku

Am Bm

Aku tak mengapa ku biasa saja

C D

Walau sedikit terluka

G D C G

Lupakan aku banyak yang lebih darimu

Am Bm

Yang tak hanya bisa cuma bilang cinta

C D

Kan manis dibibir saja



[Reff]

G D C G

Lupakan aku jelas kau permainkanku

Am Bm

Aku tak mengapa ku biasa saja

C D

Walau sedikit terluka

G D C G

Lupakan aku banyak yang lebih darimu

Am Bm

Yang tak hanya bisa cuma bilang cinta

C D

Kan manis dibibir saja



[Coda] Am D G

