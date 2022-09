Lirik dan Terjemahan Lagu Jar of Hearts - Christina Perri: I Lost the Love, I Loved the Most

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Jar of hearts dari Christina Perri.

Petikan liriknya yakni 'I lost the love, I loved the most'.

Lagu Jar of hearts rilis pada 2011 merupakan salah satu single milik Christina Perri dari albumnya berjudul Lovestrong.

Lagu Jar of hearts dipopulerkan oleh Christina Perri.

Lagu Jar of hearts dari Christina Perri berpesan untuk tak jatuh cinta dengan orang yang telah menyakiti.

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Jar of Hearts - Christina Perri: Who Do You Think You Are?

Lirik dan terjemahan Lagu Jar of hearts - Christina Perri :



You know, I can't take one more step, towards you

(Kau tahu, aku tak bisa lagi melangkah, mendekatimu)

Cause all that's waiting is regret

(Karena yang menantiku hanyalah penyesalan)

And don't you know I'm not your ghost anymore

(Dan tak tahukah kau aku bukan hantumu lagi)

I lost the love, I loved the most

(Aku tlah kehilangan cinta dari orang yang paling kucinta)

BRIDGE

I learned to live, half alive

(Aku belajar hidup, setengah mati)

And now you want me one more time

(Dan kini kau inginkan aku sekali lagi)

CHORUS

And who do you think you are?

(Dan kau kira siapa dirimu?)

Running round leaving scars

(Ke sana kemari membuat luka)

Collecting your jar of hearts

(Mengumpulkan guci hatimu)

And tearing love apart

(Dan mematahkan cinta)

You're gonna catch a cold

(Kau 'kan terserang demam)

From the eyes inside your soul

(Dari mata dalam jiwamu)

So don't come back for me

(Maka janganlah kau kembali padaku)

Who do you think you are?

(Kau kira siapa dirimu?)

I hear you're asking all around

(Kudengar kau bertanya ke mana-mana)

If I am anywhere to be found

(Tentang keberadaanku)

But I have grown too strong

(Namun kini aku tlah terlalu tangguh)

To ever fall back in your arms

(Untuk jatuh lagi dalam pelukmu)

BRIDGE

CHORUS

Dear, it took so long, just to feel alright

(Kasih, butuh waktu lama untuk merasa baikan)

Remember how you put back the light in my eyes

(Ingat bagaimana kau nyalakan kembali cahaya di mataku)

I wish, that I had missed the first time that we kissed

(Andai kulewatkan saat pertama kita berciuman)

Cause you broke all your promises

(Karna kau ingkari janjimu)

And now you're back

(Dan kini kau kembali)

You don't get to get me back

(Kau tak bisa mendapatkanku lagi)

CHORUS (2x)

Don't come back at all

(Jangan pernah kembali)

Who do you think you are?

(Kau kira siapa dirimu?)

(Tribunnews.com)