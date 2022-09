Pemuda Asal Pemalang Curi Perhatian di Ajang The Voice Germany 2022

Tangkapan layar Mohammad Fahmi, pemuda asal Pemalang, Jawa Tengah, saat tampil di babak blind audition The Voice Of Germany 2022.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mohammad Fahmi, pria kelahiran Pemalang, Jawa Tengah, menyita perhatian saat tampil di babak blind audition The Voice Of Germany 2022.

Ia menyanyikan lagu Can't Help Falling in Love yang dipopulerkan Elvis Presley.

Alumni SMANSA dan SMP Negeri 1 Randudongkal bangga dan antusias bisa tampil di ajang tersebut.

Lantas bagaimana penampilan Fahmi saat tampil di The Voice of Germany?

Dilansir dari akun Instagram @pemalang.update, diketahui Fahmi merupakan pemuda lulusan Universitas Frankfurt Germany yang saat ini tinggal di Berlin.

Mengenakan kaus putih polos dipadupadankan dengan celana jeans, Fahmi tampil menyanyikan lagu sang legenda, Elvis Presley berjudul Can’t Help Falling Love”.

Suaranya terdengar khas dan lantang langsung menarik perhatian para juri.

Tidak butuh waktu lama, usai menyelesaikan bait pertama, suara Fahmi langsung 'mengambil hati' dua juri pada ajang The Voice Of Germany 2022 tersebut.

Dukungan tersebut dari penyanyi, penulis lagu, dan tokoh televisi Jerman-Polandia Mark Forster. Lalu, disusul oleh legenda musik rock asal Jerman Peter Maffay.

Di akhir lagu, Fahmi berhasil memukau juri lainnya. Disusul dengan tepuk tangan meriah dari penonton yang hadir.