Sinopsis Film In The Heat Of The Sea, Hacurnya Kapal Akibat Serangan Paus Sperma Raksasa

Cover film In The Heart Of The Sea - Berikut ini sinopsis film In The Heart Of The Sea.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis film In The Heart Of The Sea, yang akan tayang malam ini Jumat (9/9/2022) di Bioskop Trans TV pukul 23.45 WIB.

Dikutip IMDb, film In The Heart Of The Sea bercerita tentang tenggelamnya kapal penangkap ikan paus New England oleh paus sperma raksasa pada tahun 1820.

Aktor atau aktris populer yang membintangi In The Heart Of The Sea di antaranya Chris Hemsworth, Cillian Murphy, dan Brendan Gleeson.

Rilis 11 Desember 2015 di Amerika, film In The Heart Of The Sea bergenre action, adventure, dan biography.

Sutradara film In The Heart Of The Sea adalah Ron Howard, sedangkan penulis naskahnya oleh Charles Leavitt, Rick Jaffa dan Amanda Silver.

Penggarap film yang berdurasi 112 menit ini adalah Warner Bros, Village Roadshow Pictures, dan RatPac-Dune Entertainment.

Baca juga: Sinopsis Film 47 Meters Down, Tayang Malam Ini di Bioskop TransTV

Sebelum menyaksikan nanti malam pukul 23.45 WIB di Bioskop Trans TV, mari intip sinopsis film In The Heart Of The Sea sebagai berikut.

Sinopsis film In The Heart Of The Sea

Film In the Heart of the Sea akan tayang Jumat (9/9/2022) di Bioskop Trans TV. Ini sinopsisnya. (IMDb.com)

In The Heart Of The Sea berlatarkan pada tahun 1820 di musim dingin.

Sebuah kapal penangkap ikan paus New England Essex berlayar dari Nantucket, Massaschusetts.