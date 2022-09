Spoiler Sinopsis Little Women Episode 3: Kim Go Un Berdarah, Nam Ji Hyun Hancurkan Pesta Uhm Ki Joon

Kim Go Un (kiri), Nam Ji Hyun (tengah) dan Park Ji Hu (kanan) - Poster spoiler drama Korea Little Women episode 3.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis drama Korea Little Women episode 3 yang akan tayang malam ini, Sabtu 10 September 2022 di Netflix.

Spoiler sinopsis drama Korea terbaru Little Women untuk episode 3, Oh In Kyung (Nam Ji Hyun) akan menghancurkan pesta Won Sang Ah (Uhm Ki Joon).

Drama Korea terbaru Little Women, dibintangi oleh Kim Go Un, Nam Ji Hyun dan Park Ji Hu.

Kim Go Un sebagai Oh In Joo yang merupakan kakak tertua, lalu Nam Ji Hyu (Oh In Kyung) kakak kedua, dan Park Ji Hoo (Oh In Hye) sebagai adik bungsu.

Mereka adalah tiga saudara perempuan yang akrab dan tumbuh dalam kemiskinan.

Ketika menghadapi insiden besar, mereka menemui masalah yang berkaitan dengan uang dan kekuasaan.

Baca juga: LINK Nonton dan Sinopsis Drama Korea Little Women yang Dibintangi Kim Go Eun

Masalah besar yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya, membawa mereka untuk terlibat dengan keluarga kaya.

Spoiler Sinopsis Little Women Episode 3

Pada episode "Little Women" sebelumnya, Oh In Joo (Kim Go Eun) mulai mencurigai Shin Hyun Min ( Oh Jung Se ) membunuh Jin Hwa Young ( Chu Ja Hyun ).

Pembunuhan itu dilakukan setelah kabur dengan membawa dana gelap.