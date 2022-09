Yakin Mau Jadi Orang Ketiga Seperti Anya Geraldine di Film Selesai? Ini Resikonya Loh!

Tribunnews.com - Setiap rumah tangga pastinya ingin selalu bahagia. Tapi selalu ada saja halangan, seperti yang terjadi dalam rumah tangga Ariel Tatum sebagai Ayu dan Gading Marten sebagai Broto di dalam film Selesai. Karena rumah tangga mereka diuji saat sang suami, tergoda oleh kehadiran orang ketiga, yaitu Anya Geraldine sebagai Anya.

Mau serapi apapun hubungan gelap itu dirahasiakan, pasti akan ada saja momen di mana semuanya terbongkar. Hal ini juga terjadi di film Selesai. Karena kejadian ini, banyak hati yang terluka, bukan hanya sang istri sah, tapi juga pihak keluarga.

Karena itu, jika terjebak dalam hubungan terlarang atau terjebak sebagai orang ketiga dalam rumah tangga orang lain, sebaiknya diakhiri. Selain dapat menyakiti perasaan banyak pihak, kemungkinan juga akan terjadi hal-hal seperti

● Pasangan kemungkinan kembali dengan suami atau istri sah. Dilansir dari Bustle, Tina B. Tessina, PhD , seorang psikoterapis dan penulis buku How To Be Happy Partners: Working It Out Together mengatakan, “jika mereka fokus pada membangun kembali kepercayaan dan memaafkan, sebagai bagian dari proses penyembuhan. Dan jika dibantu pergi ke terapis untuk menetapkan aturan baru, dapat meningkatkan komunikasi kembali.”

● Ada banyak faktor yang membuat orang berselingkuh. Salah satunya, bosan dengan kondisi yang monoton. Beberapa juga mengungkapkan, jika rasa bosan sudah hilang bisa kembali beralih ke pasangan. Dan itu berarti, dia tidak serius dengan selingkuhannya. Dengan kata lain, sebagai selingkuhan, akan merugi karena bisa ditinggal kapan saja. Seperti halnya yang terjadi di dalam film Selesai, karena Gading Marten di film ini tidak benar-benar serius untuk hidup bersama Anya Geraldine

● Hal lain yang mungkin terjadi adalah, perselingkuhan bisa berulang lagi. Jika sekarang dia bisa menyelingkuhi pasangannya, bisa jadi orang tersebut akan berselingkuh lagi dari kamu.

Penasaran ingin tahu lebih banyak tentang isu perselingkuhan? Yuk nonton film Selesai. Film Selesai mengangkat cerita tentang konflik suami-istri, Broto dan Ayu, akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh Broto dengan Anya. Konflik dalam rumah tangga tersebut memuncak seiring pandemi yang mengharuskan mereka terus bersama di rumah.

Film yang disutradarai oleh Tompi dan ditulis oleh Imam Darto ini juga menyuarakan tentang isu orang tua atau mertua yang terlalu ambil peran dalam kehidupan rumah tangga anak-anaknya. Film Selesai diperankan oleh Ariel Tatum, Gading Marten, Anya Geraldine, Tika Panggabean, Imam Darto, Faris Nahdi, dan Marini Soerjosoemarno.

Saat ini film Selesai bisa ditonton di Bioskop Online. Dengan tiket seharga Rp 20.000, film ini dapat diakses melalui situs www.bioskoponline.com dan lewat aplikasi yang bisa diunduh melalui App Store atau Google Play Store. Tiket film bisa dibeli di www.bioskoponline.com.