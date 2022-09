6 Fakta Drama Little Women yang Tayang di Netflix, Adaptasi Novel Amerika Karya Louisa May Alcott

Little Women (2022) - Berikut ini 6 fakta drama korea Little Women yang tayang di Netflix.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini fakta drama Little Women.

Little Women menceritakan tiga bersaudari yang terlibat dalam kasus seorang politikus terpandang.

Mereka adalah Oh In-joo (Kim Go-eun), Oh In-kyung (Nam Ji-hyun), Oh In-hye (Park Ji-hu).

Ketiganya hidup dalam kemiskinan, namun suatu peristiwa telah menyeret ketiganya dalam kasus yang melibatkan politikus terpandang.

Drama Korea Little Women ini tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 21.10 WIB di Netflix.

Secara lengkap, berikut ini fakta-faktanya.

1. Hasil Adaptasi Novel Klasik

Drama Korea Little Women merupakan hasil adaptasi dari novel klasik dengan judul yang sama, "Little Women" karya Louisa May Alcott.

Dalam versi novel, latar ceritanya terjadi pada abad ke-19, tepatnya tahun 1860-an.

Drama Korea Little Women ini mengambil latar waktu di masa sekarang, yang lebih modern dan.