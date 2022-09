Chord Gitar dan Lirik Lagu Membuatmu Cinta Padaku - Asbak Band: Meski Kau Tak Pernah Mencintaiku

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Membuatmu Cinta Padaku merupakan lagu yang dinyanyikan Asbak Band.

Lagu Membuatmu Cinta Padaku dirilis pada tahun 2008 dan masuk ke dalam album pertama Asbak Band.

Asbak Band merupakan band asal Jakarta yang dibentuk pada tahun 2008.

Berikut chord kunci gitar dan lirik lagu Membuatmu Cinta Padaku:

(Reff)

C G

Aku bisa membuatmu cinta kepadaku

Am Em

Meski kau tak pernah mencintaiku

F C

Biar saja waktu yg kan menjawab

Am G

Semua... padamu

(Verse 1)

C G

Lama sudah telah kutunggu

Am Em

Jawaban untuk hatiku

F C Am

Bicaralah tentang

G

Kejujuranmu...



(Verse 2)

C G

Satu mata yang aku tunggu

Am Em

berartikan baik untukku

F C

Biar ku pahami

Am G

Meski harus ku cari



Ulangi (Reff) 2x



Ulangi (Verse 1)



C G

Bukan ku memaksa kamu

Am Em

Bukan mencintaiku

F C Am G

dan jatuh padaku.....

C G Am

Tapi coba untuk yakin-kan

Em F

Kepada dirimu...

C Am G

Tulusnya hatiku...



Ulangi Reff 4x



(Ending) C G Am Em F C Am G 2x

