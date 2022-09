Harga Tiket Konser NCT 127 di Jakarta: Termurah Rp 1 Juta, Termahal Rp 2,9 Juta

TRIBUNNEWS.COM - NCT 127 akan menggelar tur konser yang bertajuk "Neo City The Link" di Jakarta.

Konser NCT 127 akan digelar di Hall 7-8, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD.

Hal tersebut diumumkan oleh akun Instagram @dyandraglobal pada Sabtu (10/9/2022), lalu.

"NCT 127 2ND TOUR ‘NEO CITY : JAKARTA – THE LINK’

"We are thrilled to announce that @nct127 will be making their stop in Jakarta for their second tour! Saturday, 5 November 2022" tulis @dyandraglobal.

Sementara itu, pembelian tiket konser NCT 127 akan mulai dibuka pada Kamis, 22 September 2022 pukul 13:27 WIB.

Penggemar NCT 127 dapat membeli tiket tersebut di blibli.com.

Akan tetapi, tiket konxet NCT 127 dibagi menjadi 6 kategori.

Adapun harga tiket termurah adalah Kategori warna biru muda dengan harga Rp 1 jutaan.

Berikut Daftar Harga Tiket Konser NCT 127 di Jakarta yang dikutip dari Instagram @dyandraglobal: