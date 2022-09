Lirik Lagu Mama I Love You - Arsy Hermansyah: Cintamu Segalanya

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik Lagu Mama I Love You dalam artikel ini.

Petikan liriknya yakni 'Your my encedecnal love'.

Lagu Mama I Love You rilis pada 2022.

Lagu Mama I Love You dipopulerkan oleh Arsy Hermansyah.

Salah satu single milik Arsy Hermansyah dari albumnya berjudul Mama I Love You.

Lagu Mama I Love You dari Arsy Hermansyah menceritakan tentang kasih sayang seorang anak untuk ibunya.

Lagu ini mendadak trending usai dinyanyikan Arsy saat dirinya mengikuti ajang World Championshio Performing Arts beberapa waktu lalu.

Lirik Lagu Mama I Love You - Arsy Hermansyah

Saat air matamu terjatuh

Aku merasakan sedih

Takkan ku lukai hatimu

Aku kan pahami cintamu

Maafkan aku selama ini

Aku cinta padmu

Mama I Love You

There be no one

Carry bless you

Your my encedecnal love

Cintamu Segalanya

Saat ku tersesat dan kecewa

Engkaulah yang selalu ada

Kau cahaya dalam gelapku

Kau malaikat dalam hidupku

Maafkan aku selama ini

Aku cinta padamu

Mama I Love You

There be no one

Carry bless you

Your my encedecnal love

Cintamu Segalanya

Walau Kadang Kita Berbeda

Kau Segalanya

Kusadari Love is You

Aku cinta padamu

Mama I Love You

There be no one

Carry bless you

Your my encedecnal love

Cintamu Segalanya.

