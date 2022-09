Putri Marino Anggap Tubuh adalah Asetnya, Rajin Olahraga Meski Sibuk

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sadar tubuhnya adalah aset terpenting, Putri Marino masih bisa menyempatkan diri untuk berolahraga di sela kesibukannya sebagai aktris dan menjadi seorang ibu.

Putri Marino mengatakan ia rajin olahraga guna memiliki tubuh yang sehat serta sekaligus menjaga bentuk badannya demi menunjang pekerjaan sebagai aktris.

"Tubuhku adalah asetku," tegas Putri Marino yang ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu.

Baca juga: Bocoran Pemain Serial Netfilx Indonesia Gadis Kretek, Tissa Biani, Putri Marino hingga Dian Sastro

Bagi wanita berusia 29 tahun itu sangat penting baginya menjaga bentuk tubuh.

Menurut istri Chico Jerikhoini, sebagai artis yang terlihat di depan kamera adalah badannya.

"Yang kurasakan akting tidak hanya mata, tapi dari ujung kaki sampai kepala bergerak. Simple movement sangat berpengaruh," ucapnya.

"Jadi my body is my asset. Untuk itu harus dijaga. Supaya happy sepanjang jalani syuting ya olahraga adalah kuncinya," sambungnya.

Baca juga: Serunya Padu Padan Outfit Biru Reza Rahadian-Putri Marino, Renata-Kareyca Moeloek di Uniform Blue

Istri Chicco Jerikho itu merasa olahraga bisa menjadi senjata untuk membuat perasaannya lebih bahagia usai menghadapi kepenatan dalam pekerjaan

"Aku tuh ngerasanya ketika ada waktu senggang dan bisa olahraga, senang banget. Memang awal-awal susah karena lahiran, vakum akting karena menyusui, teris main film lagi itu olahraganya keteteran," jelasnya.

Putri Marino pun senang dikala sang anak sudah besar, ia punya waktu berolahraga agar memiliki tubuh yang sehat.

"Sekarang udah nemuin pola. Udah menemukan celah dan semakin happy. Karena kesibukan dan olahraga harus seimbang," ujar Putri Marino.