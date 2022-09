Tak Ingin Lewatkan Perkembangan Putrinya, Siti Badriah: Aku Selalu Mantau dan Cek Dulu

TRIBUNNEWS.COM - Siti Badriah mengaku selalu memantau Xarena lantaran tak ingin melewatkan perkembangan putrinya tersebut.

Hal ini lantaran putri dari Siti Badriah akan selalu melewati perkembangan setiap waktunya.

Dikutip dari YouTube Cumicumi Senin (12/9/2022), Siti Badriah membagikan ceritanya.

"Ya pasti takut kelewatan momen karena anak itu per detik, per menitnya, per sekian menitnya dia kan selalu ada perubahan."

"Kalau ngelihatin cuma dari video, dia ngelakuin apa nih terus divideoin dan aku nggak ngelihat langsung tuh sedih aja," terang Siti Badriah.

Siti Badriah berusaha untuk tak melewatkan pergerakan Xarena sedikit pun hingga memantaunya dengan CCTV maupun panggilan video atau video call.

"Makanya aku pengen ngelihat apa perkembangan dia nih, detik ini apa nih, CCTV, video call, aku selalu mantau sih."

"Jangankan aku lagi kerja ya, cuma keluar rumah buat kedepan rumah, keluar komplek aja aku selalu kayak gitu," ungkapnya.

Hal tersebut dilakukan oleh Siti Badriah lantaran dirinya jarang mengajak Xarena bepergian.

"Aku selalu ngecek dulu karena kan Xarena juga nggak setiap waktu kita keluar terus diajak kan."