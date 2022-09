Viral Video Senam Bareng Ibu Komplek, Andrew White Bawa Misi Baru

TRIBUNNEWS.COM - Beberapa waktu lalu, linimasa media sosial diramaikan dengan video aktor tampan, Andrew White, yang terciduk ikut senam pagi bersama ibu-ibu di sebuah perumahan di Bali.

Dalam video tersebut, tampak para ibu-ibu komplek begitu heboh menyambut kehadiran Andrew yang tiba-tiba ikut serta dan menjadi instruktur senam. Tak hanya itu, para netizen yang melihat video tersebut pun turut heboh melihat aksi Andrew.

“Emak-emak yg ngga pernah senam auto dateng buat senam mulu wkwk,” tulis akun @naruveso

Selain itu, akun twitter @aulmaulidiana juga turut berkomentar, “Kalo instruktur senamnya kek gini mah gue siap mandi pagi di waktu weekend.”

Nah, setelah ditelusuri, ternyata suami dari Nana Mirdad ini memang sengaja untuk ikut serta dalam kegiatan senam sekaligus membawa sebuah misi baru. Melalui akun instagram pribadinya, Andrew memberikan klarifikasi dan membenarkan bahwa memang dirinya yang ada di video tersebut.

“Banyak banget yang mention terkait video aku senam bareng ibu-ibu. Gak nyangka bakal seramai itu di social media... yes it was me guys!" tulis Andrew di caption postingan instagramnya.

Andrew menjelaskan, bahwa dirinya ingin memberi surprise untuk ibu-ibu yang sedang senam.

Kemudian, selain senam bersama, Andrew juga mengajak dan mengingatkan para untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan berolahraga. Andrew juga menambahkan bahwa saat ini dirinya dan keluarga menjadi Brand Evangelist dari KlikDokter.

“Kemarin aku dan tim dari @klikdokter ngedatengin perkumpulan senam ibu-ibu di suatu kompleks perumahan di Bali buat nunjukin salah satu cara untuk #JagaSehatmu yaitu dengan olahraga senam pagi,” jelas Andrew.

Tak hanya itu, Andrew juga akan membagikan tips tetap bugar versi dirinya dan sang istri bersama KlikDokter sekaligus menantang seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu #JagaSehatmu untuk hidup lebih berkualitas dan bahagia.

“Nah 7 hari ke depan aku akan share gimana supaya tetap bugar versi aku bersama istri tercinta @nanamirdad_ dan juga @klikdokter. Pantengin terus IG Story kita ya! Kalian juga bisa share #JagaSehatmu biar orang lain bisa ikutan!” tulis Andrew.

Dalam video yang diunggahnya tersebut, Andrew turut berpesan agar ibu-ibu yang ikut senam dan seluruh masyarakat Indonesia agar turut menyeimbangkan olahraga dengan memperhatikan makanan yang dikonsumsi serta berpikiran positif.

Setelah seru-seruan, tampak aktor dengan tubuh ideal ini pun turut berfoto bersama dengan para ibu-ibu yang senam bersamanya.

Jadi, bagaimana nih, apakah Tribuners sudah #jagasehatmu hari ini?

Penulis: Nurfina Fitri Melina | Editor: Bardjan