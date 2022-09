Chord Gitar dan Lirik Lagu Sungguh Aku Rindu - Asbak Band: Aku Ingin Kau Kembali Memeluk Diriku

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Sungguh Aku Rindu merupakan lagu yang dinyanyikan Asbak Band.

Lagu Sungguh Aku Rindu dirilis pada tahun 2015.

Asbak Band merupakan band asal Jakarta yang dibentuk pada tahun 2008.

Berikut chord kunci gitar dan lirik lagu Sungguh Aku Rindu:

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Kenanglah Aku - Naff: Mungkin Suatu saat Nanti Kau Temukan Bahagia

Intro : Am Dm G C

F Dm Em Am

Am Dm

Tak mungkin ku temui

G C

Cinta seperti kamu

F Dm

Datang dari hati kecilmu

Em Am

hanya untuk diriku

Am Dm

Dan kini ku mengerti

G C

Setelah engkau pergi

F Dm

Baru aku sadari kamu

Em Am

berarti dalam hidupku

[Chorus]

C G

Aku ingin kau kembali

F C

memeluk diriku

Dm Am

Kan ku katakan kepadamu

F G

sungguh aku rindu..

C G

Tak bisa aku tanpamu

F C

ada disisiku

Dm

Sungguh ku tahu

Am F G

Bahwa aku sangat mencintaimu

Am Dm

Dan kini ku mengerti

G C

Setelah engkau pergi

F Dm

Baru aku sadari kamu

Em Am

berarti dalam hidupku

[Chorus]

C G

Aku ingin kau kembali

F C

memeluk diriku

Dm Am

Kan ku katakan kepadamu

F G

sungguh aku rindu..

C G

Tak bisa aku tanpamu

F C

ada disisiku

Dm

Sungguh ku tahu

Am F G

Bahwa aku sangat mencintaimu

[Interlude] Am Dm G C

F Dm G

[Chorus]

C G

Aku ingin kau kembali

F C

memeluk diriku

Dm Am

Kan ku katakan kepadamu

F G

sungguh aku rindu..

C G

Tak bisa aku tanpamu

F C

ada disisiku

Dm

Sungguh ku tahu

Am F G

Bahwa aku sangat mencintaimu

C G

Aku ingin kau kembali

F C

memeluk diriku

Dm Am

Kan ku katakan kepadamu

F G

sungguh aku rindu..

[Outro] Am Dm G C

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Kehadiranmu - Vagetoz: Hadirnya Dirimu, Berikan Suasana Baru

(Tribunnews.com)