FLAVS Festival 2022 Berhasil Membaurkan Kultur Musik Indonesia 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - FLAVS Festival 2022 yang digelar di Istora Senayan, jakarta, sukses terlaksana menyusul kemeriahan di hari pertamanya.

Hari kedua ini sekaligus menjadi penutup dari rangkaian yang digelar selama dua hari tersebut.

Mengusung tema REVIVAL, festival musik garapan Visicita Network tersebut selama dua hari telah berhasil membaurkan berbagai elemen, warna, dan kultur yang ada di kancah hip hop, soul, dan R&B.

Baca juga: Hari Pertama FLAVS Festival 2022 Sukses Digelar, Puluhan Musisi Guncang Istora Senayan

Sebab, tak hanya selalu mengenai musik, dalam FLAVS Festival 2022 juga menampilkan juga turut dapat menonton live graffiti, menonton di cinema room, menyaksikan pameran merchandise, hingga menikmati jajanan dari booth kuliner yang ada.

Pagelaran tersebut menjadi kerinduan pascadua tahun dilanda pandemi.

"Sepanjang pandemi ini, dua tahun kita enggak pernah ngumpul kayak gini, malem ini kita senang senang sama-sama," tutur Saykoji di panggung FLAVS Festival 2022 belum lama ini.

Acara di hari kedua sejumlah penampil ikut memeriahkan acara penutupan FLAVS Festival 2022.

Bisa dibilang, tujuan FLAVS Festival untuk menjadi ajang kolaborasi terhitung berhasil. Sebab, ada berbagai kolektif dan aksi kolaborasi yang tampil.

Di panggung Boombox Stage, tampil Westwey, Juicy Luicy, Ghetto Side, Raisa, kolaborasi Rap Rock United, Maliq & D’Essentials, dan kolaborasi bertajuk Symphony From Hell.



Beranjak ke panggung Rhyme & Grind Stage, terdapat suguhan dari Basboi, Salon RnB presents RL KLAV, Gavendri, dan Moneva, dilanjutkan dengan Saykoji, Tiara Andini, Ramengvrl, Yura Yunita dan NDX AKA.

Ada pula penampilan dari The Couch Club, Teddy Adhitya, Blakumuh, A. Nayaka & The Blue Room Boys, dan Laid This Night.

Sementara itu, di panggung Downtown Cypher Stage terdapat penampilan Flava Effect, DZEE, Penikmat Soto, ENVY*, Bianca Da Silva, Wasaka, Negatif 1, Freestyle Rap Session dari The Cypher, dan Block 8.

Penampilan di panggung Downtown Cypher juga diselingi oleh Freestyle Rap Session, pengumuman pemenang dari Graffiti Battle dan final dari DJ Battle.

Di hari kedua, FLAVS Festival 2022 telah remai sejak sore.

Walaupun sempat diguyur hujan tak membuat antusias penonton menurun untuk menyaksikan grup musik idolanya.