Lirik Lagu

Lirik dan Terjemahan Lagu You're Gonna Live Forever in Me - John Mayer: Parts of Me were Made by You

Simak lirik dan terjemahan Lagu You're Gonna Live Forever in Me - John Mayer yang rilis pada 2017.

Penulis: Izmi Ulirrosifa
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DMEASIA
Konser John Mayer - Berikut ini lirik dan terjemahan Lagu You're Gonna Live Forever in Me yang dinyanyikan oleh John Mayer. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan Lagu You're Gonna Live Forever in Me dalam artikel ini.

Petikan liriknya yakni 'But you’re gonna live forever in me'.

Lagu You're Gonna Live Forever in Me rilis pada 2017.

Lagu You're Gonna Live Forever in Me dipopulerkan oleh John Mayer dengan genre Soft rock.

Salah satu single milik John Mayer dari albumnya berjudul The Search for Everything.

Banyak pengguna memakai lagu You're Gonna Live Forever in Me sebagai backsound video mereka.

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Lirik dan terjemahan Lagu You're Gonna Live Forever in Me - John Mayer

A great big bang and dinosaurs

(Sebuah ledakan besar dan dinosaurus)

Fiery raining meteors

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Sumber: TribunSolo.com
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Youre Gonna Live Forever in Me Jhon Mayer
Lirik Lagu Youre Gonna Live Forever In Me
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John Mayer
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