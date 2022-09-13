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Lirik dan Terjemahan Lagu You're Gonna Live Forever in Me - John Mayer: Parts of Me were Made by You
Simak lirik dan terjemahan Lagu You're Gonna Live Forever in Me - John Mayer yang rilis pada 2017.
Penulis: Izmi Ulirrosifa
Editor: Ayu Miftakhul Husna
DMEASIA
Konser John Mayer - Berikut ini lirik dan terjemahan Lagu You're Gonna Live Forever in Me yang dinyanyikan oleh John Mayer.
TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan Lagu You're Gonna Live Forever in Me dalam artikel ini.
Petikan liriknya yakni 'But you’re gonna live forever in me'.
Lagu You're Gonna Live Forever in Me rilis pada 2017.
Lagu You're Gonna Live Forever in Me dipopulerkan oleh John Mayer dengan genre Soft rock.
Salah satu single milik John Mayer dari albumnya berjudul The Search for Everything.
Banyak pengguna memakai lagu You're Gonna Live Forever in Me sebagai backsound video mereka.
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Lirik dan terjemahan Lagu You're Gonna Live Forever in Me - John Mayer
A great big bang and dinosaurs
(Sebuah ledakan besar dan dinosaurus)
Fiery raining meteors
Sumber: TribunSolo.com
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Youre Gonna Live Forever in Me Jhon Mayer
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John Mayer
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