Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Bukan Dia - Asbak Band: Hargai Aku Jaga Perasaanku

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Aku Bukan Dia merupakan lagu yang dinyanyikan Asbak Band.

Lagu Aku Bukan Dia dirilis pada tahun 2018.

Asbak Band merupakan band asal Jakarta yang dibentuk pada tahun 2008.

Berikut chord kunci gitar dan lirik lagu Aku Bukan Dia:

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Sandiwara Cinta - Repvblik: Jujurlah Sayang, Aku Tak Mengapa

Intro : C ~ D ~ G ~

G C

Apa gunanya diriku

D G

menjadi kekasihmu

G/B C

bila kau kerap mengingat

D

masa lalumu ~

G C

Bahagiakah dirimu

Em Am

dengan masa lalumu

Am

tapi mengapa

D G

kau memilih aku ~

G C

Jangan salahkan diriku

D G

nanti bosan denganmu

G/B

bila kau terus

C D

membandingkan diriku ~

G C

Jadi setengah hati

D Em

cintaku kepadamu

Am

atau mungkin ku

D G

meninggalkan kamu ~

Reff :

C

Hargai aku

D G

jaga perasaanku

Em Am

aku bukan dia

D G

dia bukan diriku ~

C

Aku punya cara

D Em

untuk bahagiakanmu

Am

maaf ku tak bisa

D G

jadi seperti dia ~

G C

Jangan salahkan diriku

D G

nanti bosan denganmu

G/B

bila kau terus

C D

membandingkan diriku

G C

Jadi setengah hati

D Em

cintaku kepadamu

Am

atau mungkin ku

D D#

meninggalkan kamu ~

Song : D# F A# Gm Cm A# D ~

Reff :

C

Maafkan aku

D G

bila menyakitimu

Em Am

bukan maksudku

D G-(Am-Bm-G)

membandingkan dirimu hoo ~

C

Aku punya cara

D Em

untuk bahagiakanmu

Am

maaf ku tak bisa

D G

jadi seperti dia ~

C

Hargai aku

D G

jaga perasaanku

Em Am

aku bukan dia

D G

dia bukan diriku

C

Aku punya cara

D Em

untuk bahagiakanmu

Am

maaf ku tak bisa

D Em

jadi seperti dia

A Am

maaf ku tak bisa

D G

jadi seperti dia ~

Outro : G ~

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Sendiri - Dygta: Ku Harus Relakanmu Pergi Jauh Dariku

(Tribunnews.com)