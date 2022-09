Keisya Levronka Sedih Gagal Nada Tinggi saat Manggung di Malaysia: Aku Belum Bisa Mengatur Napas

TRIBUNNEWS.COM - Keisya Levronka merasa sedih lantaran gagal mencapai nada tinggi saat nyanyi di acara AIM ke-23 di Malaysia.

Diketahui, Keisya Levronka menghadiri acara Anugerah Industri Musik (AIM) ke-23 di Malaysia pada Minggu (11/9/2022).

Keisya Levronka masuk dalam nominasi Lagu Bahasa Melayu Terbaik yang Dipersembahkan oleh Artis Luar Negara.

Lagunya yang bertajuk Tak Ingin Usai membuat Keisya Levronka mendapat juara untuk kategori tersebut.

Bahkan, Keisya Levronka berhasil mengalahkan beberapa penyanyi lainnya, seperti Tiara Andini, Lesti Kejora, dan Rossa.

Selain masuk nominasi, Keisya Levronka juga tampil dalam acara AIM dan membawakan lagunya, Tak Ingin Usai.

Namun, Keisya Levronka kembali gagal mencapai nada tinggi dari lagunya sendiri.

Dalam akun Twitter @keisyalevronkaa, Keisya Levronka mencurahkan isi hatinya yang mengaku sedih, tetapi juga bahagia.

"very sad but very happy at the same time," tulisnya.

(sangat sedih tapi juga sangat bahagia di waktu yang bersamaan).