Sinopsis Birth of Beauty, Drama Korea yang Viral di TikTok, Balas Dendam Istri yang Diselingkuhi

Simak sinopsis dari drama Korea Birth Of Beauty yang sedang viral di TikTok.

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis drama Korea Birth of Beauty dalam artikel ini.

Drama Korea Birth of Beauty dibintaingi oleh Joong Gyu Woon, Han Ye Seul dan Ha Jae Sook.

Birth of Beauty sebenarnya drama Korea lawas yang tayang perdana pada 1 November 2014 di channel SBS.

Belum lama ini, Birth of Beauty juga tayang di stasiun TV Indonesia, yakni NET TV pada Juni 2022 lalu.

Akhir-akhir ini, potongan video Birth of Beauty kerap wira wira di For You Page (FYP) TikTok,

Tak heran jika banyak yang penasaran mengenai alur ceritanya.

Serial ini terdiri dari 21 episode, meski sudah lama tayang, kamu tetap bisa menyaksikannya secara streaming melalui Netflix dan VIU.

Birth of Beauty merupakan drama Korea garapan dari Lee Chang Min dan Park Sun Ho.

Drama Korea Birth of Beauty mengangkat tema tentang perselingkuhan.

Berikut sinopsis drama Korea Birth of Beauty yang dikutip dari Kompas.com: