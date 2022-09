Avril Lavigne Tampil di The First Take, Media Musik Bergengsi di Jepang Berkonsep Satu Kali Rekaman

Penyanyi papan atas Avril Lavigne kembali tampil di kanal YouTube musik bergengsi di Jepang, The First Take episode 244, pada Rabu (13/9/2022).

Instagram The First Take/Avril Lavigne

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi papan atas Avril Lavigne kembali tampil di kanal YouTube musik bergengsi di Jepang, The First Take.

Avril Lavigne menjadi satu di antara sedikit penyanyi dari luar Jepang yang didominasi penampilan musisi lokal.

Perlu diketahui, The First Take adalah media musik ternama lantaran mengusung konsep satu kali perekaman tanpa bisa diulang dengan tagline 'One Take On Life'.

Studio rekamannya pun terbilang sederhana hanya dengan background putih dan stand mic.

Para musisi juga bebas membawakan lagu mereka dengan instrumen seperti gitar, piano atau orkestra.

Baca juga: PROFIL Penyanyi Jepang milet Masuk Nominasi TC Candler, Tenar Berkat Tampil di Olympic Tokyo 2020

Namun, yang menjadikannya berkelas adalah proses rekaman yang hanya satu kali dan tidak bisa diulang.

Jika terjadi satu kesalahan saja maka sang musisi akan menanggung malu hingga berpengaruh pada karier mereka.

Tak ayal The First Take menjadi ajang bagi musisi baru untuk dapat diakui profesionalitasnya di persaingan industri musik Jepang.

Mulanya, media di bawah naungan Sony Music Entertainment Japan ini hanya menampilkan musisi dari agensi tersebut.

Namun seiring berjalan popularitasnya, The First Take kini berkembang untuk musisi Korea Selatan hingga Amerika seperti Avril Lavigne dan Harry Style.