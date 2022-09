Chord Gitar Begitu Salah Begitu Benar - Dewi Dewi, Kunci Dimainkan dari D

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Begitu Salah Begitu Benar yang dipopulerkan oleh Dewi Dewi.

Lagu Begitu Salah Begitu Benar merupakan singel dalam album Dewi Dewi yang bertajuk Recycle+.

Begitu Salah Begitu Benar - Dewi Dewi

Intro: D-G-C



D G C G

aku bahagia dengar kata cintamu

D G C G

tapi aku sedih menerima kenyataan



D Bm C G

bahwa tak hanya diriku yang menjadi milikmu

D Bm C G

bahwa tak hanya diriku yang menemani tidurmu

Bb Am Bb Gm C D

bahwa tak hanya diriku slalu ada di hatimu selamanya



Reff :

D G C G

ini begitu salah tapi ini juga

D G C G

begitu benar untuk aku yang dilanda

D G C G

cintamu yang terus membakar aku

D G C G D

cintamu yang akhirnya membunuhku



Intro : D-G-C



Bb C Am Dm

bahwa tak hanya diriku yang menangis

Gm D

saat kau terpisah denganku

Bb C Am Dm

bahwa tak hanya diriku yang terbunuh

Gm D

saat kau ada bersamanya



Kembali ke Reff 3 X

Baca juga: Chord Gitar Pangeran Cinta - Dewa 19: Semua Ini Pasti akan Musnah, Tetapi Tidak Cintaku Padamu

(Tribunnews.com)