Chord Gitar dan Lirik Lagu Selamat Jalan Sayang - Asbak Band: Jaga Dirimu Baik-baik Disana

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Selamat Jalan Sayang merupakan lagu yang dinyanyikan Asbak Band.

Lagu Selamat Jalan Sayang dirilis pada tahun 2017.

Asbak Band merupakan band asal Jakarta yang dibentuk pada tahun 2008.

Berikut chord kunci gitar dan lirik lagu Selamat Jalan Sayang:

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Sandiwara Cinta - Repvblik: Jujurlah Sayang, Aku Tak Mengapa

Intro : Am..E..F..C..

Dm..C..Bb..E..



Am G C

Inilah akhir cerita kita

Dm E

Setelah sekian lama

Am E

Kita bersama..



*)

Am G C

Kau khianati cintaku dengannya

Dm E

Mungkin kau anggap dia lebih

Am

Segalanya..



#)

G

Biarlah aku mengalah

C

Agar kau bahagia

Dm E

Meski hati ini tak bisa

Am

Menerima..



Reff I:

Am F

Selamat jalan sayang

G C

Semoga kau bahagia

Dm E

Aku kan pergi untuk

Am E

Selama-lamanya..



Am F

Selamat jalan sayang

G C

Ku doakan kau bahagia

Dm E

Jaga dirimu baik-baik

F E

Disana aa..



*)

Am G C

Kau khianati cintaku dengannya

Dm E

Mungkin kau anggap dia lebih

Am

Segalanya..



##)

G

Biarlah aku mengalah

C

Agar kau bahagia

Dm E

Meski hati ini tak bisa

Am G F

Menerima aa..aa..

Am G F

Hoo uuwoo uuwooo...



Musik : Gm F D#-F

Gm F D#..

Cm..D...



Reff II:

Am F

Selamat jalan sayang

G C

Semoga kau bahagia

Dm E

Aku kan pergi untuk

Am E

Selama-lamanya..



Am F

Selamat jalan sayang

G C

Ku doakan kau bahagia

Dm E

Jaga dirimu baik-baik

Am E

Disana..



Am F

Selamat jalan sayang

G C

Semoga kau bahagia

Dm E

Aku kan pergi untuk

Am E

Selama-lamanya..



Am F

Selamat jalan sayang

G C

Ku doakan kau bahagia

Dm E

Jaga dirimu baik-baik

F E

Disana hooo..

F E

Disana hooo..

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Sendiri - Dygta: Ku Harus Relakanmu Pergi Jauh Dariku

(Tribunnews.com)