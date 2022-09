Chord Lagu Mama I Love You - Arsy Hermansyah yang Dinyanyikan dalam Ajang WCOPA 2022

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar lagu berjudul Mama I Love You yang dipopulerkan oleh penyanyi cilik Arsy Hermansyah.

Lagu berjudul Mama I Love You ini rilis pada 2022.

Arsy Hermansyah pernah menyanyikan lagu berjudul Mama I Love You pada ajang kompetisi menyanyi World Championship of Performing Arts (WCOPA) 2022.

Di balik lagu Mama I Love You menceritakan tentang kasih sayang seorang anak untuk ibunya.

Berikut ini chord gitar lagu Mama I Love You yang dinyanyikan oleh Arsy Hermansyah:

Intro

E B/D# Am..

E B/D# Am..

Bait 1

E C#m

saat air matamu terjatuh..

A B

aku merasakan sedih..

E C#m

takkan ku lukai hatimu..

A B

aku kan pahami cintamu..

C B

maafkan aku selama ini..

Reff

E C#m

aku cinta.. padamu..

B A

mama.. i love you..

E

there be no one..

C#m

carry bless you..

B A

your my unconditional love..

Am (E)

cintamu segalanya..

Intro

E B/D# Am..

Bait 2

E C#m

saat ku tersesat dan kecewa..

A B

engkaulah yang selalu ada..

E C#m

kau cahaya dalam gelapku..

A B

kau malaikat dalam hidupku..

C Am B

maafkan aku selama ini..

Reff

E C#m

aku cinta.. padamu..

B A

mama.. i love you..

-B E

there be no one..

C#m

carry bless you..

B A

your my unconditional love..

Am (Fm)

cintamu segalanya..

Pre Reff

F#m G#m

walau kadang kita berbeda..

G# C#m -B

kau segalanya.. howo wo..

F#/A# Am B C#

kusadari.. love is you..

Overtune

F# D#m

aku cinta.. padamu..

C# A

mama.. i love you..

F#

there be no one..

D#m

carry bless you..

C# B

your my unconditional love..

Bm F#

cintamu segalanya..

(Tribunnews.com/Dicha Devega)