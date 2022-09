Chord Pada Bukit Pedesaan - Franky S: Ku Lepas Rindu Hati pada Bukit dan Petani

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Pada Bukit Pedesaan, lagu yang dipopulerkan oleh Franky Sahilatua.

Lagu Pada Bukit Pedesaan ini termuat di album Biarkan Hujan, album Franky S yang dirilsi pada 1986 silam.

Lirik lagu Pada Bukit Pedesaan ini mengisahkan tentang suasana yang dialami seseorang, lepas dari hiruk pikuk kehidupan kota dan pergi ke pedasaan yang masih asri.

[Intro]

G G G G

G G G



[Verse 1]

G

Pagi...

Bm Em D

Hening pagi margasatwa pun bernyanyi

C D G G/F# Em D

Ku lepas rindu hati pada bukit dan petani

C D G G/F# Em D C D

Matahariku... peluklah



[Verse 2]

G

Bukit...

Bm Em D

Lama sudah kita tak pernah jumpa

C D G G/F# Em D

Hari-hariku tenggelam di sela-sela bis kota

C D G

Jiwaku beku... gelisah



[Chorus 1]

Em C G

Sekarang semua t'lah kutinggalkan

Em C G

Gedung-gedung dan bising jalanan

Bm D

Di hatiku kugenggam kerinduan

C D G

Padamu bukit... pedesaan



[Interlude]

Em C G

Em C G

Bm C D

C D G



[Verse 3]

G

Kini...

Bm Em D

Musim demi musim lewat lebih indah

C D G G/F# Em D

Matahari bersinar menembus ke dalam hati

C D G

Membawa pesan... perdamaian



[Chorus 2]

Em C G

Sekarang semua t'lah kutinggalkan

Em C G

Tembok-tembok tinggi dan kepalsuan

Bm D

Kuayun langkah kurentangkan tangan

C D G

Di bukit-bukit... pedesaan



[Outro]

Em C G

Em C G

Bm C D

C D G

G G

