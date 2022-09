Jennifer Jill Akui Ajun Perwira Baik ke Anak Sambung dan Cucu, Irfan Hakim: Lu Udah Jadi Kakek, Jun?

TRIBUNNEWS.COM - Jennifer Jill mengaku bahwa suaminya, Ajun Perwira baik dengan anak sambung dan cucunya.

Diketahui, Jennifer Jill memiliki empat orang anak dari pernikahan sebelumnya.

Dikutip dari YouTube TRANS7 Official Kamis (15/9/2022), Jennifer Jill membeberkan sosok Ajun Perwira bagi keluarganya.

"Menurut mami, sosok Ajun bukan sebagai pasangan, tapi sebagai ayah sambung gimana?" tanya Raffi Ahmad.

"Kalau sebagai ayah sambung, he is very good, dia bagus banget."

"Gua juga punya cucu, dia sama cucu-cucu juga baik," terang Jennifer Jill.

Tak percaya, Irfan Hakim yang juga sebagai host menanyakan kebenaran hal tersebut.

"Yang besar udah punya anak?" tanya Irfan Hakim.

"Udah, udah punya anak," tutur Jennifer Jill.

Sontak, Irfan Hakim tak percaya bahwa Ajun Perwira sudah menjadi seorang kakek.