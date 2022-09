Perasaan Mezzaluna Campur Aduk Diajak Tampil di Konser Slank

Putri Bimbim Slank Mezzaluna D'Azzuri baru saja merilis single ketiganya bertajuk 'You Should Know' pada 5 Agustus 2022, dengan lirik bahasa Inggris.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musisi muda sekaligus putri Bimbim Slank, Mezzaluna D Azzurri dapat kesempatan untuk ikut tampil bersama Slank.

Perasaan Mezzaluna campur aduk ketika dapat tawaran untuk manggung bersama band ayahnya itu.

Apalagi, Mezzaluna diberikan kesempatan oleh para personel Slank untuk memilih sendiri lagu apa yang mereka bawakan untuk duet.

Baca juga: Bimbim Slank Minta Anaknya Mezzaluna Jadi Gubernur DKI Jakarta, Ini Alasannya

“Sebenernya aku mix feeling banget sih tentu aku seneng dan bangga banget diajak tampil untuk featuring dengan Slank," ucap Mezzaluna dalam jumpa pers virtual, Kamis (15/9/2022).

"Apalagi aku diberi kebebasan untuk memilih lagu yang pengen aku bawain. Pas aku pilih lagunya, mereka pun sempat kaget, pokoknya its goin to be real fun,” ujar Mezzaluna sembari tertawa.

Dalam kesempatan yang sama, Bimbim menuturkan bahwa ia kaget karena putrinya itu memiliki bakat bermusik yang tinggi.

Ia merasa tak pernah mengarahkan Mezzaluna untuk menekuni dunia musik, selama ini ia meminta putrinya itu untuk serius tekuni pendidikan.

Kini putrinya itu sudah memiliki beberapa single sendiri yaitu 'In Situ', 'I Beg' dan 'You Should Know'.

“Karena dari dia kecil, gue ga pernah melibatkan atau mengajarkan dia untuk jadi musisi," ujar Bimbim.

"Dari awal gue mengarahkan dia untuk serius sekolah saja," tambahnya.

Ketika ditanya lagu apa yang akan dibawakan bersama Slank, Mezzaluna enggan memberikan jawaban.

Pokoknya kalian harus nonton dong, kalo aku sebut sekarang nanti mengurangi element of surprisenya,” ujarnya sembari tertawa.

Rencananya Mezzaluna akan tampil mempersembahkan satu lagu bersama Slank pada acara 'Konser SLANK Live On GTV' di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, tepatnya di Lapangan TNI Karang Pilang.