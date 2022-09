BLACKPINK Rilis Album 'BORN PINK', Single Utamanya Berjudul Shut Down

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Girl grup ternama Korea Selatan, BLACKPINK hari ini merilis album kedua mereka bertajuk BORN PINK, sekitar pukul 11.00 WIB, Jumat (16/9/2022).

"Sesuai dengan judulnya, album baru ini menggambarkan kepercayaan diri dari empat anggota Blackpink yang unik sejak awal," kata YG Entertainment selaku agensi, dikutip dari Yonhap.

"Album ini akan melukiskan diskografi tim secara mendalam dengan warna musiknya yang unik," lanjutnya.

Album BORN PINK terdiri dari 8 lagu, yang mana single utamanya berjudul Shut Down, sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik dan video klip sudah dirilis di kanal YouTube BLACKPINK.

Sebelumnya, single Pink Venom telah lebih awal dirilis pada 19 Agustus, yang juga lagu ini merupakan bagian dari album BORN PINK.

Enam single lainnya dalam album BORN PINK yaitu Typa Girl, Hard to Love, The Happiest Girl, Tally, Ready For Love, dan Yeah Yeah Yeah.

Sebuah lagu bergaya tahun 80-an, Jisoo dan Rose terlibat dalam penulisan lirik.

Untuk diketahui, single Shut Down berisi potongan La Campanella, yang digubah oleh komposer Niccolo Paganini (1782-1840), dan dikombinasikan dengan irama hip hop yang trendi

Vokal solid para anggota dan rap dinamis memaksimalkan pesona misterius dari lagu tersebut.

"Lirik langsung yang mengungkapkan sikap percaya diri ironisnya semakin bersinar saat suasana gelap meningkat," ujar agensi tentang single Shut Down.