Chord Gitar Bukan Aku Tak Cinta - Farel Prayoga, Lengkap dengan Lirik Lagunya

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Bukan Aku Tak Cinta, lengkap dengan lirik lagunya.

Lagu Bukan Aku Tak Cinta yang dinyanyikan oleh Farel Prayoga.

Lirik lagu Bukan Aku Tak Cinta diciptakan oleh Rosyid Soemantri.

Bukan Aku Tak Cinta menceritakan tentang kisah cinta yang tak bisa berlanjut karena tak mendapatkan restu.

Video musik Bukan Aku Tak Cinta dirilis pertama kali pada 12 September 2022.

Kini video Bukan Aku Tak Cinta yang dinyanyikan Farel Prayoga telah ditonton lebih dari 304 kali di YouTube, dan menempati posisi trending 21 di YouTube Musik.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Bukan Aku Tak Cinta - Farel Prayoga:

Intro :

Am F G Am F E Dm Am E

F E Am

Am

Saat kita berpisah

F E

Kau pegang erat tanganku

Dm Am

Sepertinya tak merelakan

F E

Kepergianku untuk meninggalkanmu

Am

Dermaga saksi bisu

F E

Waktu ku kucup keningmu

Dm Am F

Perlahan kau lepaskan pegangan tanganku

E Am

Aku lihat kau menangis...

Dm

Lambaian tanganmu

G C G -Am

Masih ku ingat selalu

Dm

Itu yang terakhir

G E F E

Ku melihat dirimu

Reff:

Am Dm

Sudah sering kau kirim surat

G C E

Namun tak pernah aku jawab

Am Dm

Lalu ku kirimkan undangan

F E

Agar kau tak berharap

Am Dm

Bukannya aku tak tega

G C

Bukan pula aku tak cinta

F Dm

Karena orang tua

E Am

Yang tak merestui cinta kita

Coda :

Dm G E Am G - F E - D B

C-E-Dm F-E Am

*) Kembali Reff

Am

Dermaga saksi bisu

F E

Waktu ku kucup keningmu

Dm Am F

Perlahan kau lepaskan pegangan tanganku

E Am

Aku lihat kau menangis...

Coda :

Am F G Am E

Video Musik Bukan Aku Tak Cinta - Farel Prayoga:

